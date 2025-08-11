Mueren dos personas y otras dos resultan heridas tras la llegada de dos pateras a la costa de Almería

La Guardia Civil ha confirmado este lunes que uno de los dos fallecidos en la costa de Almería tras la llegada de sendas embarcaciones irregulares no murió por ahogamiento, circunstancia que se encuentra bajo investigación junto a otros aspectos de los dos sucesos registrados en las últimas horas en Vera y Níjar.

Según ha informado el instituto armado, el primero de los avisos se recibió a las 04:42 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria para un hombre localizado en la carretera N-340A, en el término municipal de Vera que, según los indicios, habría llegado en una embarcación.

En ese momento, los servicios sanitarios pidieron la intervención de las fuerzas de seguridad, y el varón herido fue trasladado al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa.

En relación con este mismo suceso, se confirmó la muerte de otra persona, que, según las primeras conclusiones, no habría fallecido por ahogamiento. La Guardia Civil ha señalado que se investigan otras posibles causas del deceso, mientras se practican las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El segundo episodio se registró pasadas las 08:30 horas, cuando una llamada al servicio de Emergencias 112 Andalucía alertó de la presencia, en la orilla de Cala Carbón (Níjar), de una persona sin signos vitales y otra herida, ambas procedentes de una patera. El Centro y Mando de Control de la Guardia Civil (062) activó patrullas territoriales, servicios sanitarios y Policía Local.

El herido fue rescatado por un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, en la capital almeriense, mientras que el fallecido fue declarado muerto en el lugar y quedó bajo custodia judicial, activándose el protocolo correspondiente.

En total, la jornada deja dos personas fallecidas y dos heridas de gravedad, en el marco de la llegada de embarcaciones irregulares a las costas almerienses.