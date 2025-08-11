Incendio forestal
¿Estás en la zona del incendio de Tarifa? Esto es lo que debes hacer
Para cualquier emergencia, piden llamar al 112
A. R. C.
Emergencias 112 ha lanzado una serie de recomendaciones para todas aquellas personas que no han sido evacuadas, pero que están en la zona que está afectando el incendio forestal declarado en la Sierra de la Plata en Tarifa.
El denso humo y el calor ha provocado la evacuación de todas las urbanizaciones a los pies de la Sierra de la Plata, los hoteles Meliá Zahara y El Cortijo y la primera línea norte de Atlanterra. Esta situación ha provocado el colapso de la única vía de acceso a la zona.
Policía Local y Bomberos está acudiendo a las zonas más afectadas y avisando a los vecinos que deben desalojar sus residencias. Para todas aquellas personas que pueden continuar en sus residencias, desde Emergencias 112 piden que cumplan con estas recomendaciones:
- Permanecer dentro de la casa
- Cerrar puertas y ventanas
- Mantener la calma
- En caso de emergencias, llamar al 112
Hay personas que, pese a no ser desalojadas por las autoridades, han decidido salir de sus casas e ir a la playa o salir de la localidad. Hay que tener en cuenta que está cortado el acceso a Atlanterra desde Zahara de los Atunes, la única vía de acceso a la zona.
