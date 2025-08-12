Declarado un incendio forestal en Jabugo tras la caída de un rayo

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca en la provincia de Huelva por incendio forestal provocado, según los primeros indicios, por un rayo caído en Los Romeros, en Jabugo.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, a través de sus redes sociales. Por su parte, efectivos del Infoca ya trabajan en la zona con medios aéreos y terrestres para lograr su estabilización.

Por el momento, trabajan en la zona cuatro aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado, tres grupos de bomberos forestales, un grupo regional de mando y un técnico técnico de operaciones.

La comarca de Aracena permanece bajo la alerta amarilla de la Aemet por riesgo de tormentas. Según la Junta, ha sido la caída de un rayo la que ha originado este incendio forestal en el que el Infoca trabaja para su estabilización.

No es el único incendio forestal activo en la provincia de Huelva. Durante la tarde de este martes se ha declarado otro fuego en Arroyomolinos de León. Efectivos del Infoca trabajan en su estabilización con dos helicópteros -uno ligero y otro semipesado-, cuatro aviones de carga en tierra, dos autobombas y un buldócer, además de cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos técnicos de operaciones