Investigación

Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

Agentes de Asuntos Internos han acudido a la Jefatura tras el arresto del inspector jefe en el operativo conjunto

Faustino Nogales, en una imagen de archivo.

Faustino Nogales, en una imagen de archivo. / Redacción

Lorenzo Marina

Palma

El exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, ha sido detenido en la operación contra el blanqueo de capitales desplegada la mañana de este lunes en Mallorca. Agentes de Asuntos Internos se han personado en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Palma de Mallorca nada más tener conocimiento del arresto. La detención ha causado también profunda conmoción en el Cuerpo.

La detención de Faustino Nogales se enmarca dentro de la operación contra el blanqueo de capitales que se ha desplegado este lunes en Mallorca. La investigación ha partido tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y se ha producido más de una decena de detenciones. Entre estas se encuentra el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez en su despacho del Paseo de Mallorca.

Secreto de sumario

A primera hora de la mañana de este lunes se ha puesto en marcha la fase de explotación de esta operación contra el blanqueo de capitales, que se encuentra bajo secreto de sumario. Los registros se han producido tanto en Palma como en el Raiguer, en Binissalem y en Inca, entre otras localidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aviso especial de Aemet: la ola de calor finalizará el miércoles pero Andalucía seguirá con las alertas
  2. Un fuego “muy difícil” vuelve a castigar a Tarifa: otro desalojo al límite con 2.000 evacuados en Atlanterra
  3. Polémica por las llamadas a la unidad de la izquierda desde Podemos: 'Hay que consultar a la militancia
  4. Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
  5. Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
  6. Las fechas más esperadas por los cofrades hasta final de año: de la Virgen de los Reyes a Las Penas
  7. Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
  8. Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Los bancos tienen defectos en su seguridad informática

Cae una red criminal en Écija con 1,5 toneladas de tabaco ilegal y 220 plantas de marihuana

Cae una red criminal en Écija con 1,5 toneladas de tabaco ilegal y 220 plantas de marihuana

Anna Bernad, médico de familia: "El reto viral de defecar en las piscinas puede transmitir muchas enfermedades"

Anna Bernad, médico de familia: "El reto viral de defecar en las piscinas puede transmitir muchas enfermedades"

El Sabadell repunta un 1,26% mientras el BBVA cae ligeramente en la apertura del Ibex ante la continuación de la OPA

El Sabadell repunta un 1,26% mientras el BBVA cae ligeramente en la apertura del Ibex ante la continuación de la OPA

Vídeo | Desarticulada una organización dedicada al contrabando tabaco, tráfico drogas, en la localidad de Ecija

Vídeo | Desarticulada una organización dedicada al contrabando tabaco, tráfico drogas, en la localidad de Ecija

Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor

Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor

La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

La UE exige a Trump un cese o reducción de hostilidades para negociar el futuro de Ucrania

Horarios y dónde ver los partidos de LaLiga por televisión

Horarios y dónde ver los partidos de LaLiga por televisión
Tracking Pixel Contents