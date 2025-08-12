Identificado el presunto responsable de un conato de incendio en Los Caños de Meca

Solo un día después de que empezara a arder el monte en Atlanterra y Los Alemanes, se ha registrado un conato de incendio a unos pocos kilómetros de allí, en Los Caños de Meca. No obstante, en este último caso ya está identificado y localizado el presunto autor de estos hechos, según apuntan fuentes de la Guardia Civil de Cádiz. En este caso, gracias a la rápida reacción de los Bomberos se logró sofocar de inmediato las llamas, centradas en una zona de arbustos junto a la urbanización Playas del Estrecho y uno de los parkings de este enclave.

En estos momentos, según informan desde el Instituto Armado, se están desarrollando las diligencias oportunas para llevar a cabo la detención del supuesto pirómano, sin que por el momento ésta se haya producido. Al parecer, esta persona ha resultado herida por quemaduras en sus manos, sin que haya trascendido más información, según recoge Europa Press.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, detalló durante la mañana de este martes que este "incendio intencionado" se había podido controlar de manera rápida gracias a la intervención de tres unidades de Bomberos de Barbate, sin que hiciesen falta dotaciones aéreas del Infoca. "Tenemos la confirmación de cómo han sido las circunstancias y la persona que ha podido ser responsable", ha declarado Sanz sobre este suceso ocurrido en la pedanía barbateña de Los Caños de Meca.

Asimismo, el propio Sanz también ha asegurado ante los medios que "todo apunta, y tenemos sospechas fundadas, a que el incendio de Tarifa ha podido ser intencionado". "Hablamos de una circunstancia lamentable, de mala intención, de mala fe, de intento de hacer daño. Este autor -o autores- ha podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también daño personales incalculables", ha insistido el consejero.