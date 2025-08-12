Sucesos
Muere una persona mientras se bañaba en la playa de las Tres Piedras de Chipiona
Las personas que lo sacaron del agua intentaron reanimarlo sin éxito
A. R. C.
Un persona ha muerto durante la mañana de este martes mientras se bañaba la playa de las Tres Piedras de Chipiona, en Cádiz, según ha confirmado Emergencias 112. El teléfono de emergencias recibido un aviso, sobre las 10:30 horas, que alertaba de una persona flotando en el agua.
De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que una vez en el lugar indicaron que la persona estaba en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento de la persona, de la que no han trascendido más datos ni tampoco de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.
Es la segunda muerte en Andalucía, en menos de 24 horas, en el agua. Durante la tarde del lunes, como también informaba el 112, una persona ha muerto en una piscina de la localidad sevillana de Mairena del Alcor.
En lo que va de mes de agosto, una niña de tres años moría en Alhaurín de la Torre (Málaga) en una piscina de un chalé y que en Encinas Reales (Córdoba), un niño de esa misma edad también fallecía la pasada semana.
