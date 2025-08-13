Declarado otro incendio en Huelva: hasta once medios aéreos luchan contra el fuego en Aroche

Efectivos del Plan Infoca han sido activados en Huelva después de que se declarara otro incendio forestal, en esta ocasión, en el paraje La Contienda en Aroche. En la zona se han desplegado, por el momento, un helicóptero ligero, uno semipesado, otro pesado y un cuatro de mando. Además, hay cuatro aviones de carga en tierra, otros dos anfibios y un avión de coordinación, sumando en total de once medios aéreos para combatir las llamas desde el aire.

Por tierra, trabajan cuatro grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos agentes medioambientales, dos Brigadas de Refuerzos contra incendios (BRICA) y un grupo regional de mando, apoyados por cuatro vehículos autobomba y un buldócer.

Ese nuevo incendio forestal es el segundo declarado en la provincia onubense en menos de 24 horas. El infoca aún trabaja en la extinción del fuego originado por un rayo, durante la tarde de este martes, en la aldea de Los Romeros en Jabugo. Las llamas ya están estabilizadas y las más de 200 personas evacuadas ya han vuelto a sus hogares, pero aún trabajan para su total extinción.