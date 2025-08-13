Incendio forestal en Jerez: el Infoca despliega un dispositivo por aire y tierra para su extinción

La provincia de Cádiz sigue sufriendo la presión de las llamas. Este mediodía se ha declarado un nuevo incendio, esta vez en Jerez de la Frontera, en el que se ha desplegado un dispositivo del Plan Infoca. Al parecer, el fuego se ha originado entre dos pedanías, Torrecera y Paterna, y algunos testigos aseguran que la columna de humo se puede ver desde El Puerto de Santamaría.

Efectivos del servicio de extinción de incendios andaluz están trabajando en la zona un helicóptero semipesado, una autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.

En estos momentos hay tres incendios activos en Andalucía. Uno en Aroche, también declarado este miércoles, y otro en Guadalcanal, en la provincia de Sevilla. Los efectivos del Plan Infoca siguen trabajando, además, en los incendios forestales de la Sierra de la Plata, en Tarifa, y de la aldea de Los Romeros, en Jabugo, ambos ya estabilizados.