Incendio forestal en Jerez: el Infoca despliega un dispositivo por aire y tierra para su extinción
En estos momentos hay tres incendios activos en Andalucía
La provincia de Cádiz sigue sufriendo la presión de las llamas. Este mediodía se ha declarado un nuevo incendio, esta vez en Jerez de la Frontera, en el que se ha desplegado un dispositivo del Plan Infoca. Al parecer, el fuego se ha originado entre dos pedanías, Torrecera y Paterna, y algunos testigos aseguran que la columna de humo se puede ver desde El Puerto de Santamaría.
Efectivos del servicio de extinción de incendios andaluz están trabajando en la zona un helicóptero semipesado, una autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.
En estos momentos hay tres incendios activos en Andalucía. Uno en Aroche, también declarado este miércoles, y otro en Guadalcanal, en la provincia de Sevilla. Los efectivos del Plan Infoca siguen trabajando, además, en los incendios forestales de la Sierra de la Plata, en Tarifa, y de la aldea de Los Romeros, en Jabugo, ambos ya estabilizados.
- Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente
- El tranvibús de Sevilla Este a Santa Justa ya tiene fecha de inicio tras superar el período de pruebas
- Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 12 de agosto de 2025
- Ampliado el plazo para pedir mochilas gratis con material escolar: nuevas fechas y requisitos
- Muere una persona mientras se bañaba en la playa de las Tres Piedras de Chipiona
- Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor
- Las fechas más esperadas por los cofrades hasta final de año: de la Virgen de los Reyes a Las Penas