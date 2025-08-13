INCENDIO
Un incendio de vegetación obliga a desalojar una urbanización en Torrelodones (Madrid)
La rápida intervención de los Bomberos ha impedido que las llamas afectasen a las viviendas, desalojadas por el humo
Héctor González
Madrid
Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han desalojado una urbanización de Las Marías, en Torrelodones, tras producirse un incendio de vegetación en las proximidades.
Según ha informado el 112 regional, hasta 14 dotaciones terrestres de Bomberos y Brigadas Forestales, así como cuatro helicópteros, se encuentran actuando en la zona para controlar el fuego, que se ha declarado en torno a las 14:00 horas de este miércoles.
La rápida rápida intervención de estos efectivos ha impedido que las llamas afectasen a las viviendas de la urbanización, que han sido desalojadas a causa del humo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente
- El tranvibús de Sevilla Este a Santa Justa ya tiene fecha de inicio tras superar el período de pruebas
- Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 12 de agosto de 2025
- Ampliado el plazo para pedir mochilas gratis con material escolar: nuevas fechas y requisitos
- Muere una persona mientras se bañaba en la playa de las Tres Piedras de Chipiona
- Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor
- Las fechas más esperadas por los cofrades hasta final de año: de la Virgen de los Reyes a Las Penas