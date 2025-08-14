Muere un trabajador de carreteras y un guardia civil resulta herido cuando atendían un accidente en Jaén

Ambos fueron atropellados mientras asistían un accidente de tráfico sobre la vía

Punto donde se ha producido el accidente

Punto donde se ha producido el accidente / EMERGENCIAS 112

El Correo

El Correo

Jaén

Un trabajador de mantenimiento de carreteras ha muerto y un guardia civil ha resultado herido tras ser atropellados en la A-316 a la altura de la localidad jienense de Baeza cuando habían acudido a la zona para atender un accidente de tráfico, según ha informado el 112 Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 15:30 horas a la altura del kilómetro 20, sentido Úbeda, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la salida de vía y vuelco de un vehículo con al menos una persona atrapada.

nmediatamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Úbeda, Policía Local y mantenimiento de la vía.

Posteriormente, y mientras los operativos estaban atendiendo este siniestro, se han recibido varias llamadas en el 112 que alertaban de un atropello a dos personas en el mismo lugar del siniestro.

Como consecuencia del atropello, un trabajador de mantenimiento que había acudido a atender un accidente de tráfico ha fallecido mientras que un agente de la Guardia Civil ha resultado herido y ha sido evacuado por los servicios sanitarios, según han informado desde el CES 061.

Asimismo, los servicios sanitarios han trasladado a una mujer que resultó herida en el accidente anterior y que tuvo que ser rescatada por los Bomberos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents