Muere un trabajador de carreteras y un guardia civil resulta herido cuando atendían un accidente en Jaén

Un trabajador de mantenimiento de carreteras ha muerto y un guardia civil ha resultado herido tras ser atropellados en la A-316 a la altura de la localidad jienense de Baeza cuando habían acudido a la zona para atender un accidente de tráfico, según ha informado el 112 Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 15:30 horas a la altura del kilómetro 20, sentido Úbeda, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la salida de vía y vuelco de un vehículo con al menos una persona atrapada.

nmediatamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Úbeda, Policía Local y mantenimiento de la vía.

Posteriormente, y mientras los operativos estaban atendiendo este siniestro, se han recibido varias llamadas en el 112 que alertaban de un atropello a dos personas en el mismo lugar del siniestro.

Como consecuencia del atropello, un trabajador de mantenimiento que había acudido a atender un accidente de tráfico ha fallecido mientras que un agente de la Guardia Civil ha resultado herido y ha sido evacuado por los servicios sanitarios, según han informado desde el CES 061.

Asimismo, los servicios sanitarios han trasladado a una mujer que resultó herida en el accidente anterior y que tuvo que ser rescatada por los Bomberos.