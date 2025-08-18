Sucesos

Una pelea con arma blanca deja un muerto y cinco heridos en Almería

La reyerta se ha producido en la zona conocida como Cerro Matadero, en la localidad almeriense de Berja

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil / MARISCAL / EFE

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este lunes en una pelea con arma blanca en la localidad almeriense de Berja, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y del servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El 112 ha señalado que a las 01:50 horas ha recibido la primera de varias llamadas alertando de una pelea en la calle Romero, en Berja, en la que al menos una persona habría resultado herida por arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios.

La Comandancia de la Guardia Civil ha confirmado que el suceso se ha producido sobre las 2:00 horas en la zona conocida como Cerro Matadero, donde un varón ha muerto y cinco personas han resultado heridas. La investigación permanece abierta y la Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias.

Fuentes municipales han apuntado a EFE que la Guardia Civil busca al presunto autor de las puñaladas, que permanece huido. Han añadido que, horas después, en la misma calle en la que se ha producido la agresión se ha registrado un incendio, en el que están interviniendo los bomberos, aunque por el momento no se ha establecido si guarda relación con los hechos.

