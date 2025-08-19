Accidente

Muere un turista español en la isla indonesia de Bali mientras realizaba pesca submarina

La víctima es un barcelonés de 36 años

Efe

Bangkok

Un español de 36 años falleció el domingo en la turística isla indonesia de Bali al "desmayarse o quedar sin oxígeno" mientras realizaba pesca submarina sin el equipo adecuado, según confirmó este martes la Policía local.

El incidente ocurrió en la tarde del domingo en aguas cercanas a la localidad costera de Pemuteran, en el noroeste de Bali, donde el barcelonés, que entró al país con visado de turista, se había sumergido para realizar pesca submarina con gafas y tubo de esnórquel.

"Se sospecha que la víctima sufrió un desmayo o falta de oxígeno mientras pescaba en las profundidades del mar debido a un equipo inadecuado", señala el informe policial enviado a EFE.

Acompañantes del barco en el que viajaba declararon a la Policía que la víctima, oriunda de Espugles de Llobregat, no salió a la superficie y tras una primera búsqueda infructuosa avisaron a las autoridades y un grupo con equipo de buceo, añade el informe.

En una nueva inmersión, uno de los buceadores localizó sin vida a la víctima a una profundidad de unos 20 metros, antes de iniciar el operativo para recuperar los restos mortales, según la misma fuente.

"Estaba utilizando un equipo de esnórquel que no era adecuado para esa profundidad. Pero él decidió bucear a más profundidad, de acuerdo con los testigos", ha explicado a EFE por teléfono Made Derawi, el jefe de la Policía del distrito de Gerokgak.

La Policía, que no aclaró si la compañía encargada de la actividad de pesca submarina estaba siendo investigada, confirmó que ya había notificado el suceso al consulado de España.

