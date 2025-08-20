Indignación en Castilblanco tras aparecer un ataúd en un contenedor: el Ayuntamiento exige responsabilidades

Un operario de la empresa contratada por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) para el servicio de enterramiento ha dejado un féretro en un contenedor de basura situado en las inmediaciones del cementerio municipal. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Consistorio procedió a la retirada y traslado del féretro.

El alcalde del municipio, José Manuel Carballar, ha informado de este incidente en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, consultado por Europa Press, calificando la acción como una "irresponsable" actuación por parte del operario.

El Consistorio ha asegurado que, desde que ocurrieron los hechos el pasado martes, ha estado en contacto con la empresa, que "hasta el martes ha venido desarrollando sus servicios de manera ejemplar y con una gran profesionalidad".

El Ayuntamiento tomará medidas correspondientes

Además, ha indicado que en la mañana de este miércoles han mantenido una reunión con dicha empresa, "dejando claro lo desagradable e inadmisible de lo sucedido y que bajo ninguna circunstancia puede repetirse, al margen de exigir las oportunas responsabilidades y de tomar las medidas que se consideren".

En este contexto, Carballar ha aclarado que el cementerio municipal "no está privatizado", toda vez que ha explicado que "únicamente se contrata el servicio de enterramiento, ante la inexistencia de enterrador municipal, mientras que la limpieza y mantenimiento son gestionados directamente por el Ayuntamiento".

Al hilo de lo anterior, ha señalado que desde el Ayuntamiento han contactado con la familia afectada, que ha expresado "su profundo malestar por la difusión de las imágenes en redes y que podrá emprender acciones contra la difusión que se haya podido hacer de las imágenes de forma particular o a través de medios de comunicación".

En este sentido, ha pedido a los vecinos que, en casos como este, "antes de publicar en redes imágenes que puedan vulnerar la intimidad o sensibilidad de las familias y personas, informen al Ayuntamiento para poder actuar de manera inmediata".

Desde el Equipo de Gobierno han considerado que estos hechos son "lamentables e inaceptables", por lo que desde el Ayuntamiento han anunciado que "se tomarán las correspondientes medidas para que no vuelvan a suceder".