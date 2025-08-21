Detenido en un pueblo de Córdoba un prófugo de la justicia condenado por violar a una menor en Mallorca

Agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Palma del Río (Córdoba) han detenido a un hombre condenado por la agresión sexual a una menor y huido de la Justicia. Sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Sección 1ª de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación se inició por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Baleares el pasado mes de julio, cuando la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca comunicó a la Guardia Civil que el condenado, un hombre de 36 años, no había ingresado en la cárcel en la fecha acordada tras ser condenado a una pena 12 años de prisión por la comisión de un delito de agresión sexual a una menor.

Tras seguirle la pista, la Guardia Civil averiguó que podría encontrarse residiendo en la localidad cordobesa de Palma del Río, donde trataba de eludir el cumplimiento de la condena que se le impuso por agredir sexualmente a una menor de 14 años.

Cambio de imagen

Según el relato de hechos por los que el hombre fue condenado, el agresor compartía vivienda con su novia y con otra pareja, que en este caso tenía una hija de 14 años. Una mañana, aprovechando la ausencia de su pareja y de los padres de la menor, el ya condenado trató de convencerla para mantener relaciones sexuales, pero ante la negativa de ésta el hombre la intimidó y la llevó a la cama de matrimonio de sus padres donde, pese a los llantos de la niña, la violó.

Gracias a las labores de investigación y posterior establecimiento de operativos de vigilancia, con el apoyo del Equipo de Patrimonio de la UOPJ de la Comandancia de Córdoba, el individuo fue localizado y finalmente arrestado en una vivienda de Córdoba.

El prófugo había cambiado su apariencia para dificultar su identificación y tenía previsto su inminente desplazamiento a otra ciudad andaluza, para obstaculizar su detención, que finalmente se ha producido.