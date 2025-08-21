Impactante incendio en Huelva: las llamas calcinan un vehículo en Palos de la Frontera
La rápida intervención de los bomberos evitó daños en los alrededores
A. R. C.
Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva han tenido que actuar en el incendio de un vehículo que ha generado una densa e impresionante columna de humo en Palos de la Frontera. Efectivos del parque de San Juan de Puerto han logrado sofocar las llamas rápidamente, sin que se produjeran afectaciones en los alrededores.
Hasta el lugar se desplazaron cuatro efectivos y dos camiones de apoyo, logrando extinguir el fuego de forma rápida y eficaz. Por el momento se desconocen las causas del incendio.
