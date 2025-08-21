La Policía investiga si una tablet ha causado el incendio por el que ha muerto una mujer en Alcalá

Una tablet ha podido ser la causante del incendio en el que una mujer ha perdido la vida tras precipitarse por la ventana de su casa tratando de huir de las llamas, según distintas fuentes consultadas por este periódico. Una de las hipótesis que se investigan apuntan a que el aparato electrónico habría dado inicio a las llamas en la vivienda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), aunque por el momento, según fuentes oficiales de la Policía Nacional, no se pueden descartar ninguna de las que hay sobre la mesa.

Fuentes vecinales han narrado a este periódico que las llamas comenzaron cuando una tablet que estaba cargando comenzó a arder. El hijo menor del matrimonio, de 8 años, fue el primero en ver el fuego y huyó de la vivienda en busca de auxilio. Los padres se encontraban en una de las habitaciones y las llamas les cerraron el paso, obligándoles a buscar una salida por la ventana.

La mujer cayó en mala posición y los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida. Su pareja también tuvo que salir por la ventana, pero logró agarrarse al motor del aire acondicionado. Ha sufrido heridas de diversa consideración y ha sido trasladado al Virgen del Rocío, aunque no se conoce ningún tipo de pronóstico oficial por el momento. El hombre continúa ingresado.

El suceso se ha producido en torno a las 11 y media de la mañana. La mujer de 43 años y su marido se precipitaron al vacío tratando de huir de las llamas de su casa, en la calle Arquitecto Aníbal González. Los tres hijos de la familia, el mayor de 16 y el menor de 8, no han sufrido heridas.

Testigos presenciales han alertado al servicio de Emergencias del 112 de un incendio en una segunda planta de un bloque de la calle Arquitecto Aníbal González. Dos personas se encontraban en las ventanas tratando de escapar de las llamas, una de ellas era la fallecida y el otro el trasladado al hospital. Otras dos personas han recibido asistencia médica en el mismo lugar de los hechos.

Por el momento se desconocen los motivos por los que se ha podido producir este incendio. Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de Diputación, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha desplegado un hospital de campaña en la zona y ha enviado tres UVIS móviles.

Pesar en el pueblo

Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, ha mostrado su pesar por lo ocurrido. "Consternados por el terrible suceso acontecido en el día de hoy en la barriada de La Paz, en el que una vivienda ha sufrido un grave incendio", escribió en su cuenta personal de Instagram.

La regidora ha trasladado su "más sentido pésame a familiares y amigos de nuestra vecina y mucha fuerza y pronta recuperación para su marido en estos duros momentos".