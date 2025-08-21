Muere una mujer de 43 años tras precipitarse por la ventana de una vivienda en llamas en Alcalá de Guadaíra

Una mujer de 43 años ha fallecido tras precipitarse por la ventana de una vivienda en llamas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según ha podido confirmar El Correo de Andalucía a través de fuentes policiales. Asimismo, un varón ha sido trasladado al Virgen del Rocío con heridas de diversa índole a raíz del mismo suceso. Él logró agarrarse al aparado de aire acondicionado. Se desconocen por el momento el alcance de las heridas que tiene.

El suceso se ha producido alrededor de las 11.30 horas de la mañana. Testigos presenciales han alertado al servicio de Emergencias del 112 de un incendio en una segunda planta de un bloque de la calle Arquitecto Aníbal González. Dos personas se encontraban en las ventanas tratando de escapar de las llamas, una de ellas era la fallecida y el otro el trasladado al hospital. Otras dos personas han recibido asistencia médica en el mismo lugar de los hechos.

Por el momento se desconocen los motivos por los que se ha podido producir este incendio. Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de Diputación, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha desplegado un hospital de campaña en la zona y ha enviado tres UVIS móviles.