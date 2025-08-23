Tragedia
Muere la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Alicante
La mujer, de 34 años y que había sufrido gravísimos cortes don la hélice, uno de ellos en el cuello, no sobrevivió anoche a la operación que le realizaron en el hospital
Alfons Padilla
Tragedia en Jávea. La joven de 34 años que cayó el viernes al mar cuando iba en la proa de un yate y a la que la embarcación arrolló provocándole graves cortes con la hélice, el más crítico en el cuello, que afectó a la arteria carótica, falleció en el hospital de Denia. Llegó en la ambulancia del SAMU ya en situación crítica. Había perdido mucha sangre e incluso había sufrido una parada cardiaca. En el hospital volvió a sufrir otra parada cardiaca y falleció, como ha confirmado el CICU esta mañana.
El accidente náutico ocurrió a la altura del Cap Prim, entre las bahías de la Sardinera y el Portitxol. Los propios amigos de la mujer (todos habían salido a navegar y disfrutar del mar en Jávea) la subieron a bordo. La hélice le causó graves cortes en el cuello y la cara. Le pararon la hemorragia y, al tiempo que daban la voz de alarma, pusieron rumbo al puerto. El yate atracó en la escollera de Levante. Allí estaban sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico y de Cruz Roja, así como patrullas de la Policía Local, la Guardia Civil y efectivos de Salvamento Marítimo.
Parada cardiorespiratoria
A la joven se la subió a la ambulancia de SVB, que salió del puerto escoltada por coches patrulla de la Policía Local que le abrían paso. En la avenida Palmela, se la subió a una ambulancia del SAMU. El equipo médico logró recuperarle el pulso. Había sufrido una parada cardiorespiratoria. También había perdido mucha sangre. La llevaron al hospital. Entró de nuevo en parada cardiaca y falleció.
La joven y sus amigos son de Murcia y estaban pasando un día de mar en Jávea, en uno de los tramos litorales de la Comunidad Valenciana más bellos y que está sometido a una gran presión náutica.
