Sucesos
Muere un hombre en Cádiz tras caerle una piedra mientras pescaba
El trágico suceso ocurrió a las 14.15 horas de este sábado
Un hombre ha fallecido este sábado en Cádiz al caerle encima una piedra mientras pescaba en la zona del espigón, en las inmediaciones del Puente de la Constitución 1812 de la capital gaditana.
Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 14:15 horas, cuando un testigo alertó de que la víctima había resultado alcanzada por la piedra en la Glorieta de Donantes de Sangre, en la intersección con la avenida de la Bahía.
Por el momento no ha trascendido la edad del fallecido y la Policía Judicial se ha desplazado al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
- Prohibido el baño en Los Lagos del Serrano: Guillena recuerda las normas del pantano tras el ahogamiento de un joven
- La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
- Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
- El Ingreso Mínimo Vital podría desaparecer en estas comunidades: requisitos para acceder a la ayuda
- Los béticos y La Cartuja se entienden bien: ni entrada ni salida del estadio fueron traumáticas
- Las dos caras de la vivienda en el área metropolitana: Bormujos y Coria, los que más suben, y Mairena, la única que baja