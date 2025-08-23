Óbito

Muere un policía local de Monforte (Lugo) en un accidente mientras hacía una persecución

Policía Local en Lugo.

Policía Local en Lugo.

EFE

Lugo

Un policía local de Monforte de Lemos (Lugo) ha muerto y otro ha resultado herido en acto de servicio este sábado de madrugada tras salirse de la vía el vehículo en el que efectuaba una persecución en el municipio y que acabó impactando con una casa.

El fallecido es Eusebio Cuesta, según ha informado el Ayuntamiento de Monforte, cuyo alcalde, José Tomé Roca, ha expresado su "profundo" pesar por esta pérdida.

El regidor ha lamentado este "desgraciado accidente en acto de servicio", cuando el policía local "cumplía con sus obligaciones profesionales".

Además, ha trasladado su "cariño, apoyo y afecto" a la familia y compañeros del Cuerpo de la Policía local.

Se han decretado tres días de luto oficial en el municipio y las banderas ondean a media asta.

El alcalde ha encargado al inspector jefe de la Policía local de Monforte que ese departamento lleve a cabo los honores fúnebres de acuerdo con la familia.

Así, colocarán la bandera gallega sobre el féretro y lo portarán a hombros desde el tanatorio hasta el cementerio.

Cuando se celebre el siguiente pleno ordinario del municipio, se le impondrá, a título póstumo, la Medalla del Ayuntamiento de Monforte.

Otro agente que formaba parte de la patrulla, Francisco Cao, se encuentra ingresado en el Hospital Comarcal, donde fue visitado por el alcalde y la teniente alcalde, que le desearon una pronta recuperación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
  2. Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
  3. Prohibido el baño en Los Lagos del Serrano: Guillena recuerda las normas del pantano tras el ahogamiento de un joven
  4. La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
  5. Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
  6. El Ingreso Mínimo Vital podría desaparecer en estas comunidades: requisitos para acceder a la ayuda
  7. Los béticos y La Cartuja se entienden bien: ni entrada ni salida del estadio fueron traumáticas
  8. Las dos caras de la vivienda en el área metropolitana: Bormujos y Coria, los que más suben, y Mairena, la única que baja

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Elche, en imágenes

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Elche, en imágenes

LaLiga | Levante - FC Barcelona, en directo

LaLiga | Levante - FC Barcelona, en directo

Muere un policía local de Monforte (Lugo) en un accidente mientras hacía una persecución

Muere un policía local de Monforte (Lugo) en un accidente mientras hacía una persecución

Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025

Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 23 de agosto de 2025

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 23 de agosto de 2025

Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: "Deberían ir donde más pasen los peatones"

Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: "Deberían ir donde más pasen los peatones"

Lo Celso: "Es importante empezar así, pero no me quedo con el gol sino con los tres puntos"

Lo Celso: "Es importante empezar así, pero no me quedo con el gol sino con los tres puntos"
Tracking Pixel Contents