Óbito
Muere un policía local de Monforte (Lugo) en un accidente mientras hacía una persecución
EFE
Un policía local de Monforte de Lemos (Lugo) ha muerto y otro ha resultado herido en acto de servicio este sábado de madrugada tras salirse de la vía el vehículo en el que efectuaba una persecución en el municipio y que acabó impactando con una casa.
El fallecido es Eusebio Cuesta, según ha informado el Ayuntamiento de Monforte, cuyo alcalde, José Tomé Roca, ha expresado su "profundo" pesar por esta pérdida.
El regidor ha lamentado este "desgraciado accidente en acto de servicio", cuando el policía local "cumplía con sus obligaciones profesionales".
Además, ha trasladado su "cariño, apoyo y afecto" a la familia y compañeros del Cuerpo de la Policía local.
Se han decretado tres días de luto oficial en el municipio y las banderas ondean a media asta.
El alcalde ha encargado al inspector jefe de la Policía local de Monforte que ese departamento lleve a cabo los honores fúnebres de acuerdo con la familia.
Así, colocarán la bandera gallega sobre el féretro y lo portarán a hombros desde el tanatorio hasta el cementerio.
Cuando se celebre el siguiente pleno ordinario del municipio, se le impondrá, a título póstumo, la Medalla del Ayuntamiento de Monforte.
Otro agente que formaba parte de la patrulla, Francisco Cao, se encuentra ingresado en el Hospital Comarcal, donde fue visitado por el alcalde y la teniente alcalde, que le desearon una pronta recuperación.
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
- Prohibido el baño en Los Lagos del Serrano: Guillena recuerda las normas del pantano tras el ahogamiento de un joven
- La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
- Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
- El Ingreso Mínimo Vital podría desaparecer en estas comunidades: requisitos para acceder a la ayuda
- Los béticos y La Cartuja se entienden bien: ni entrada ni salida del estadio fueron traumáticas
- Las dos caras de la vivienda en el área metropolitana: Bormujos y Coria, los que más suben, y Mairena, la única que baja