Registran un terremoto en Rota y se hace notar en varios municipios de Cádiz

El municipio de Rota ha sufrido un terremoto la pasada noche del viernes con una magnitud de 3,4 registrado por el Instituto Geográfico Nacional, según ha informado este sábado este organismo.

El movimiento sísmico se produjo a las 23:03 horas del viernes, a una profundidad de 21 kilómetros, sin que se hayan comunicado daños.

El Instituto Geográfico Nacional registró el terremoto con una latitud de 36.67 grados norte y una longitud de 6.34 grados oeste, concretamente en la base Naval del municipio.

Municipios afectados

En la web oficial del IGN se detalla los municipios en los que se han visto afectado por el seísmo: zonas como la barriada Arboledilla de Sanlúcar de Barrameda, la barriada El Juncal de El Puerto de Santa María, y también en otros puntos de El Puerto y en Jerez.