En Toledo

Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou

Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36

Parque Puy du Fou.

Parque Puy du Fou. / EP

EFE

Toledo

Cinco actores resultaron heridos al volcar un coche de atrezo en el parque Puy du Fou, ubicado en Toledo, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente tuvo lugar anoche, cuando el coche de atrezo volcó y los cinco actores que lo ocupaban cayeron al suelo, según la fuente.

Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36, que fueron atendidos por la UVI en el lugar de los hechos y trasladados por dos ambulancias de urgencias al hospital de Toledo.

También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
  2. La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
  3. El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
  4. Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
  5. Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
  6. La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
  7. Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
  8. Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?

Israel destruye el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

Israel destruye el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

LaLiga EA Sports: Oviedo - Real Madrid, en imágenes

LaLiga EA Sports: Oviedo - Real Madrid, en imágenes

Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Madrid

Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Madrid

Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto

El Espanyol se duerme y la Real Sociedad rescata un punto al igualar un 0-2

El Espanyol se duerme y la Real Sociedad rescata un punto al igualar un 0-2

El Villarreal destruye al Girona con una 'manita' liderada por el 'hat trick' de Buchanan

El Villarreal destruye al Girona con una 'manita' liderada por el 'hat trick' de Buchanan

Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou

Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou

Muere un motorista de 23 años tras salirse de la vía en Berrocal

Muere un motorista de 23 años tras salirse de la vía en Berrocal
Tracking Pixel Contents