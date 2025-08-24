Sucesos
Dos detenidos por la muerte por arma blanca de un joven de 21 años en Málaga
Dos hombres de 23 años han sido detenidos este domingo en Málaga por su presunta relación con la muerte por apuñalamiento de un joven de 21 años, han informado a EFE fuentes policiales.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, han añadido las citadas fuentes.
Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han precisado a EFE que el suceso ha ocurrido alrededor de las 7:40 horas, cuando vecinos han alertado de una pelea en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña.
El centro coordinador de emergencias ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- Muere el joven forcado Manuel Trindade tras la grave cogida sufrida en Campo Pequeño
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación