Dos detenidos por la muerte por arma blanca de un joven de 21 años en Málaga

Dos hombres de 23 años han sido detenidos este domingo en Málaga por su presunta relación con la muerte por apuñalamiento de un joven de 21 años, han informado a EFE fuentes policiales.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, han añadido las citadas fuentes.

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han precisado a EFE que el suceso ha ocurrido alrededor de las 7:40 horas, cuando vecinos han alertado de una pelea en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña.

El centro coordinador de emergencias ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios.