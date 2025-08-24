Sucesos

Dos detenidos por la muerte por arma blanca de un joven de 21 años en Málaga

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / Policía Nacional

El Correo

El Correo

Málaga

Dos hombres de 23 años han sido detenidos este domingo en Málaga por su presunta relación con la muerte por apuñalamiento de un joven de 21 años, han informado a EFE fuentes policiales.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, han añadido las citadas fuentes.

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han precisado a EFE que el suceso ha ocurrido alrededor de las 7:40 horas, cuando vecinos han alertado de una pelea en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña.

El centro coordinador de emergencias ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents