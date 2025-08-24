Un hombre y su hijo tratan de huir a nado de la Guardia Civil en Chiclana: llevaban petacas de gasolina para narcolanchas
En la operación fueron detenidas otras tres personas y les fueron incautadas una embarcación y una furgoneta de alquiler
La Guardia Civil incautó en la madrugada del pasado martes 2.800 litros de gasolina en la zona del caño de Sancti Petri, en Chiclana, destinada a abastecer a las narcolanchas que se encuentran en alta mar. La zona es, según los agentes de la Benemérita, el "epicentro de esta actividad delictiva". Durante la intervención, un padre y un hijo se lanzaron al agua para intentar no ser detenidos, aunque los agentes lograron apresarles junto a otras tres personas.
En total fueron cinco los detenidos en dicha operación por el Equipo Roca del Puesto Principal de Chiclana, parte de ellos vecinos del Campo de Gibraltar. Se les incautaron, además de los bidones de combustible, una furgoneta de alquiler para su transporte por carretera y una embarcación para surcar los caños.
Fuentes del Instituto Armado vienen desde hace un tiempo alertando que la proliferación de este tipo de actividades delictivas en la provincia de Cádiz. Las incautaciones de gasolina hace un tiempo que se han convertido en una de las operaciones más rutinarias tanto en los caños como en las carreteras de la comarca.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que, a pesar de las "actuaciones y avistamientos diarios", desde el "Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil hacen la vista gorda". Apuntan que están "sacando pecho de un despliegue operativo sin precedentes para eventos privados como el Concert Music Festival y las carreras de caballos de Sanlúcar para satisfacer intereses políticos y económicos, mientras la Seguridad Ciudadana y la lucha contra el narcotráfico quedan relegadas al último plano de sus intereses, con patrullas aisladas para toda una compañía como ha ocurrido recientemente en Chipiona en más de una ocasión.
Un ajuste de cuentas
Cabe recordar que, recientemente, un hombre de unos 30 años de Jerez de la Frontera fue ejecutado en su casa de Chiclana, ante su familia, por un presunto ajuste de cuentas por el narcotráfico. Entonces, la AUGC ya denunció que a esta incidencia solo acudió "la única patrulla disponible de seguridad ciudadana en toda la localidad".
Poco antes, hace justo un mes, en San José del Malcocinado, también en la provincia de Cádiz, un varón fue introducido a la fuerza en un maletero a plena luz del día. Apareció con múltiples contusiones en una carretera cercana a Medina Sidonia.
