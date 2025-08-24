Sucesos

Muere un hombre de 45 años en una colisión entre un turismo y dos motocicletas en Málaga

El suceso ha ocurrido alrededor de las 13:25 horas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Un hombre de 45 años ha fallecido este domingo en Málaga al verse implicada la motocicleta que conducía en un accidente con otra motocicleta y un turismo, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía y del Ayuntamiento.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 13:25 horas, cuando varios testigos han alertado al teléfono 112 de la colisión en la intersección entre la avenida Manuel Agustín Heredia y la calle Córdoba.

El centro coordinador ha movilizado a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han confirmado la muerte del motorista de 45 años.

