Sucesos
Muere un hombre de 45 años en una colisión entre un turismo y dos motocicletas en Málaga
El suceso ha ocurrido alrededor de las 13:25 horas
Málaga
Un hombre de 45 años ha fallecido este domingo en Málaga al verse implicada la motocicleta que conducía en un accidente con otra motocicleta y un turismo, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía y del Ayuntamiento.
El suceso ha ocurrido alrededor de las 13:25 horas, cuando varios testigos han alertado al teléfono 112 de la colisión en la intersección entre la avenida Manuel Agustín Heredia y la calle Córdoba.
El centro coordinador ha movilizado a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han confirmado la muerte del motorista de 45 años.
