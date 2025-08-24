Sucesos
Muere un motorista de 23 años tras salirse de la vía en Berrocal
El siniestro se ha producido en la carretera HU-4103 a las 13.30 horas
EP
Un motorista de 23 años de edad ha muerto este domingo tras salirse de la carretera en el municipio onubense de Berrocal, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.
El siniestro se ha producido en la carretera HU-4103 a las 13.30 horas, cuando un testigo de los hechos ha alertado al centro de coordinación por el accidente de un motorista en el kilómetro 21,900.
Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado la defunción de la víctima.
