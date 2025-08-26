El alcalde de un pueblo de Huelva denuncia el envenenamiento de su perro tras suspender una suelta de vaquillas

El alcalde de la localidad onubense de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, ha denunciado públicamente el envenenamiento mortal de su perro, algo que ha atribuido a la "polarización social" tras suspender la tradicional suelta de vaquillas por no obtener la autorización para este tipo de festejos.

"¿Hasta aquí vais a llegar? Cuando se polariza tanto las cosas, suceden estas barbaridades, hoy me he encontrado a mi perro envenenado en la casa de mis suegros, en la Viguera", ha indicado el regidor a través de sus redes sociales. A esto ha añadido: "¿Quién es tan Canalla y tan cobarde para hacer algo así Estáis enfermos".

Hace unos días, el alcalde anunció la imposibilidad de celebrar este año la tradicional suelta de vaquillas, una de las actividades más esperadas y arraigadas en la localidad, después de que la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía denegara los permisos alegando la falta de un documento que, según los registros municipales, sí fue presentado correctamente.

Apoyo tras lo ocurrido

Desde la Agrupación Municipal Socialista La Zarza-Perrunal, han trasladado su apoyo a Domínguez por "los episodios de daño y odio que junto a su familia está sufriendo perpetrado por unos sin vergüenzas desalmados que no entienden que la política es diálogo, discrepancia, acuerdos y desacuerdos, pero nunca violencia y muerte".

"Este es el resultado de las políticas polarizadas ultras que se transmite desde las altas esferas y llegan hasta nuestras calles, hasta nuestros hogares y es un mal recuerdo de una época muy oscura de nuestra historia que no podemos ni debemos permitir que se repita", ha lamentado la agrupación.

"Hay cuestiones y situaciones por la que esta sociedad no puede permanecer apática y en silencio y me refiero a la barbarie sufrida por mi amigo y alcalde de Paterna del Campo", ha subrayado.

También le ha mostrado su apoyo el alcalde Hinojos, Miguel Ángel Curiel (PSOE), quien ha asegurado que "envenenar a un perro, atacar un hogar o sembrar el miedo nunca puede formar parte de la vida pública de quien trabaja 24 horas por su pueblo, la política es debate, discrepancia, diálogo, pero jamás violencia, ni crueldad".

"A quien actúa de este modo, hay que decirle alto y claro, esto no es el camino, no sólo se agrede a una familia y a un animal inocente, se ataca a la convivencia de todo un pueblo", ha añadido.