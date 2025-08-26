Hallan un cadáver en el río Guadalquivir a la altura de Plaza de Armas tras varias horas de búsqueda

La Policía Nacional ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Guadalquivir a la altura del puente del Cristo de la Expiración y junto a la estación de Plaza de Armas. El suceso ha ocurrido sobre las 13.00 horas del mediodía de este martes, según confirma el servicio de Emergencias del 112.

Según relatan a este medio fuentes del 112, "un hombre iba corriendo por la avenida del Cristo de Expiración y se ha tirado al río". En ese momento, los servicios del 112 han sido alertados por diversas llamadas de testigos que han presenciado lo ocurrido. Incluso, dos personas se han lanzado al río para salvar la vida de este hombre al presenciar que no salía a flote.

Horas de búsqueda en el río Guadalquivir

Hasta el lugar de los hechos se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda con efectivos sanitarios, Bomberos de Sevilla, Autoridad Portuaria, Guardia Civil, Centro de Coordinación Operativa (Cecop), Policía Local y Policía Nacional. Tras varias horas de búsqueda, las autoridades han confirmado a El Correo de Andalucía, que se encontraba en el lugar del suceso, el hallazgo del cadáver a las 16.00 horas de la tarde.

Por el momento, se ha cortado el tráfico fluvial del río Guadalquivir entre la Torre del Oro y San Jerónimo, debido a las labores de búsqueda que se han llevado a cabo para localizar a este hombre que había caído al río a la altura de Plaza de Armas.

Por su parte, la Autoridad Portuaria ha notificado a los clubes náuticos, a las empresas de cruceros y a las compañías operativas de la zona sobre el corte del tráfico fluvial entre la Torre del Oro y San Jerónimo. La investigación está siendo llevada a cabo por la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido.