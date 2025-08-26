Sale a la luz un novedoso método de cultivo de marihuana en Sevilla tras una pelea doméstica: así es el 'Cabin Grow'
Los agentes han desarticulado una plantación de cannabis en interior con 16 plantas
Una pelea doméstica ha finalizado con la incautación de una plantación de marihuana en Morón de la Frontera (Sevilla). La plantación estaba siendo cultivada bajo el novedoso método de la Cabin Grow. En total, han sido encontradas 16 plantas en distintas fases de crecimiento.
El Cabin Grow es el nombre con el que se denomina a unas cabinas portátiles para el cultivo de marihuana. Estas cajas tienen una capacidad para una planta y permiten controlar la cantidad de luz, calor, humedad y ventilación que recibe el cultivo. Además, al estar metidas en cajas, permite un transporte rápido y seguro de la planta o ser enviadas camufladas en paquetería, explican en una nota de la Policía Nacional.
Estas cabinas suelen presentar tamaños de un metro de altura por sesenta de ancho. Son desarrollados y fabricados, según los agentes, de forma artesanal. Los prototipos intervenidos presentaban mejoras técnicas respecto a versiones anteriores, lo que pone de manifiesto el interés de los detenidos en perfeccionar los sistemas de cultivo con el objetivo de obtener un mayor rendimiento. Durante la intervención los agentes constataron que las plantas se encontraban en distintas etapas de desarrollo.
Según la nota enviada por la Policía Nacional, "con esta operación, se ha impedido la continuidad de una actividad ilícita que pretendía desarrollarse con métodos cada vez más sofisticados y discretos, y detener a los dos presuntos responsables que ya pasaron a disposición de la Autoridad Judicial".
