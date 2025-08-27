Sucesos
Alerta en un pueblo de la serranía de Cádiz por el intento de secuestro de una menor
Tras la denuncia se activó un dispositivo de búsqueda
Un intento de secuestro en la localidad gaditana de Ubrique mantiene en alerta a la población de la serranía de Cádiz. Ha sido el municipio vecino de El Bosque quien ha dado la voz de alarma, informando que fuentes policiales confirmaban que varios individuos habían intentado secuestrar a una menor el pasado domingo, 24 de agosto.
Según detalla el Ayuntamiento de El Bosque en sus redes sociales, dos personas, a bordo de un vehículo blanco, "instaron a la niña a subirse al coche cuando se encontraba en la cuesta de la calle Parlamentarios".
El secuestro, "afortunadamente", no llegó a consumarse y el suceso fue denunciada ante las autoridades pertinentes. Una vez trasladada la denuncia, la Guardia Civil y la Policía Local activaron un dispositivo de búsqueda, "aunque no lograron localizar a los sospechosos".
