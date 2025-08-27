Un barrio de San Juan estalla por cortes de luz de hasta 25 horas durante los meses de más calor: "Las cajas son una ruina"

San Juan de Aznalfarache (Sevilla) está en pie de guerra por los cortes de luz que hay en el barrio de Santa Isabel, algunos de hasta 25 horas en plena ola de calor. Entre tanto, los vecinos afectados cargan contra Endesa; Endesa hace lo propio contra los vecinos sin contrato; y el Ayuntamiento afirma que está al lado de sus vecinos, pero que su versión tiene que coincidir con la de Endesa, porque aportan los datos tanto en reuniones como por escrito, y apunta a subdelegación del Gobierno: "Mira para otro lado".

El problema se viene produciendo desde hace unos años. Los vecinos denuncian que fue en 2023 cuando comenzaron a darse los fallos de suministro sin que tuvieran respuesta. Antonio Moreno Salazar, presidente de la asociación de vecinos, cuenta a El Correo de Andalucía que tienen dos respuestas diferentes: "La Endesa de corbata nos dice una cosa y la Endesa trabajadora otra". Esto significa que cuando llaman para dar las quejas, les responden que hay demasiados enganches; cuando le preguntan a los operarios que van a cambiar los fusibles, les contestan que las tensiones van "a 220 y deberían estar en 380".

Lo cierto es que unos 300 vecinos se ven afectados por los cortes de luz durante el verano. En el barrio son 600 vecinos y cada uno de los implicados da su versión sobre por qué a la mitad se le va la luz y a la otra mitad no. Moreno Salazar: "Las cajas están hechas una ruina. Los propios trabajadores nos dicen que hasta que no haya una desgracia, Endesa no les dará la orden de que se cambie el cableado".

El presidente de la asociación de vecinos afirma que la instalación que sufre los fallos "tiene 70 años". La otra parte, la de los vecinos que sí mantienen la luz, "se cambió hace unos 15".

Hay algo en lo que están de acuerdo todos: hay vecinos que quieren contratar la luz, pero a los que no se les ponen contadores porque las instalaciones de la comunidad no son aptas. "Es un problema de base", denuncia Moreno Salazar. Endesa y la alcaldesa apuntan que son los vecinos los que deben cambiar la instalación comunitaria antes de que se le instale el contador, de otra manera es imposible.

Moreno Salazar tilda la situación de "indignante". "Que vean las infraestructuras, que vean las cajas", apunta. Creen que les mienten porque los cortes se terminan con el final del verano y no vuelven hasta marzo o abril. De todas maneras, avisa: "Las asociaciones vamos a ir hasta el final".

Hasta en dos ocasiones han salido a protestar a la calle los vecinos del barrio. La alcaldesa achaca las protestas de los vecinos a "manipulación política". Moreno Salazar rechaza tal punto y asegura que "se manipula la verdad", que se trata de "estigmatizar" a un barrio "ya suficientemente estigmatizado".

El presidente de la asociación de vecinos le pide a la regidora que acuda al barrio a ver lo que pasa. Han tenido varios encontronazos, incluso televisivos. La alcaldesa dice a este periódico que han pedido reuniones y explicaciones a Endesa y que les han facilitado documentación "calle por calle del número de enganches". El resultado: "Tenemos calles enteras en las que todos los vecinos están enganchados. Si a eso se unen las plantaciones, hay una sobrecarga tremenda en la red y se va la luz como ocurre en otros barrios". Habla de "casi el 90% del barrio enganchado". Insiste en que las imágenes de las cajetillas en mal estado, según Endesa, se debe a que hay manipulación del cableado por parte de los vecinos.

En cualquier caso, la alcaldesa insiste en que el Ayuntamiento está en el centro y trata de poner una solución. Asegura que Endesa le perdonará la deuda a los vecinos que quieran instalar un contador, que todo pasa por "la buena voluntad de estos".

"Nuestra preocupación en un principio es que en esos bloques viven personas que tienen su contrato, su contador, que pagan y que se ven afectados. Lo digo siempre: no podemos confundir lo que son los vecinos que están enganchados con aquellos en situación de vulnerabilidad. A esos se les ayuda desde asuntos sociales", explica.

Además, Moya refiere que han pedido ayuda a Subdelegación del Gobierno, pero desde el órgano estatal "miran para otro lado". Ellos mientras tanto, están "presionando a Endesa, pero no podemos más allá para que se solucione si no hay buena voluntad de los vecinos". La empresa eléctrica ha trasladado que pueden subir la potencia de los vecinos que están en situación regular, pero que si no hay un arreglo de la instalación del edificio, todo continuará igual".

Moya afirma que va a seguir trabajando por "uno de los barrios donde más se invierte". Y finaliza: "Yo no defiendo a Endesa, estoy al lado de los vecinos, pero sobre todo de los que tienen su situación regular".

Desdoblamiento de redes

Endesa ha respondido a este periódico que en julio se reforzaron las infraestructuras eléctricas de la zona afectada por cortes en San Juan de Aznalfarache "mediante el desdoblamiento de las redes existentes". Esto se realizó con el objetivo de "repartir mejor las cargas y evitar sobrecargas", pero con la subida de las temperaturas han vuelto a producirse".

La compañía eléctrica explica que los tres centros de transformación que abastecen al área disponen de una capacidad conjunta de 3.000 kVa, "suficiente para más de 2.500 hogares". Endesa apunta que en el lugar "solo hay 308 contratos de suministro en vigor". "Este sobredimensionamiento pone de relieve que las incidencias no están vinculadas a la falta de capacidad, sino al fraude masivo derivado de las plantaciones ilegales de marihuana en interiores", insisten desde la compañía eléctrica.

Una plantación consume lo que 80 viviendas

Endesa explica que las plantaciones de marihuana enganchadas a la red consumen la energía de 80 viviendas a la vez, "provocando graves daños en la red y cortes que sufren los vecinos que sí cuentan con su contrato regularizado".

Por este motivo, pide la colaboración de los vecinos denunciando estas situaciones. "Es clave para acabar con un problema que afecta directamente a su seguridad, calidad de vida y continuidad del suministro eléctrico".

"La compañía mantiene un trabajo coordinado con las autoridades competentes para perseguir el fraude y reitera la necesidad de la regularización de los suministros ilegales, convencida de que solo con la suma de esfuerzos entre instituciones y ciudadanía se podrá garantizar una red más segura y estable para todos", finaliza la compañía eléctrica.