Amordazan y roban a una anciana en su casa de Gerena: asaltaron la vivienda de madrugada

Los ladrones se hicieron con diversos enseres de la casa y dejaron a la señora en su interior

Coche y agente de la Guardia Civil.

El Correo

La Guardia Civil investiga el robo sufrido por una mujer mayor en su casa de Gerena (Sevilla), a la que los ladrones accedieron de madrugada, y mantuvieron retenida y amordazada a la moradora mientras le robaban sus enseres.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, en torno a la una de la pasada madrugada unos desconocidos accedieron a la vivienda de la mujer propietaria de una tienda en el municipio sevillano, a la que, una vez en la casa, retuvieron amordazada mientras se hacían con el botín, que no ha sido especificado.

Una vez se hicieron con diversos enseres de la casa, se marcharon dejando a la mujer en su interior, la cual avisó a los servicios de emergencia, que se personaron en la vivienda.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que poco antes de la una de la madrugada recibió la alerta de que una mujer se encontraba amordazada en su vivienda tras haber sido víctima de un robo, indicando que los hechos se habían producido en la calle Paloma.

Efectivos de la Policía Judicial con sede en el cuartel de la Guardia Civil de La Rinconada se han hecho cargo de la investigación. 

