Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Granada tras una discusión en la calle

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por apuñalar en el pecho a su compañero de piso tras una discusión, un enfrentamiento que comenzó en la calle y que continuó en la vivienda, de la que después logró escapar la víctima, arrestada también porque tenía cargos pendientes.

Según ha informado este cuerpo armado, la madrugada de este martes fue detenido un hombre, de nacionalidad marroquí y de 45 años, acusado de apuñalar a su compañero de piso, senegalés y de 51años, y con el que había comenzado una discusión en la calle que continuó en la vivienda .

Ya en la casa, el agresor sacó una navaja y se la clavó en el pecho a la víctima, que logró salir del inmueble y fue localizada sangrando en una plaza por una joven que llamó a la Policía.

Cuando los agentes llegaron, la víctima explicó los hechos y señaló a su supuesto agresor, que estaba a pocos metros y que fue identificado también por los agentes.

La víctima fue trasladada al hospital, donde fue asistida de un corte sangrante en el pecho, por lo que se llevó a cabo la detención de su compañero de piso por un delito de lesiones pese a que no se ha localizado el arma empleada en el ataque.

El detenido, de 45 años, acumula una decena de antecedentes y ha pasado a disposición judicial, y el herido, de 51 años, también ha sido arrestado porque tenía activa una requisitoria por parte del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada por un robo con fuerza.