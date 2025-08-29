El joven que atropelló al músico Jaime Anglada, en libertad bajo fianza de 5.000 euros

Libertad bajo fianza de 5.000 euros. La Audiencia de Palma ha emitido un auto en el que fija esta caución para que el conductor del coche que conducía en estado de embriaguez con el que arrolló al cantante mallorquín Jaime Anglada y se dio a la fuga pueda salir de la cárcel.

El abogado defensor del joven, Pablo Juanico, ya había planteado la puesta en libertad del joven o en su defecto, que esta se declarara bajo fianza. El fiscal, que en un principio se oponía a su puesta en libertad se ha mostrado favorable a esta opción. Finalmente, el juez ha fijado la cantidad de 5.000 euros y el preso saldrá de prisión en cuanto sea consignado en el juzgado.

Los hechos ocurrieron sobre la 1:30 horas del 8 de agoto en la avenida de Joan Miró, a la altura del número 330, en el barrio de Sant Agustí. Anglada, de 52 años, circulaba con su Vespa cuando el vehículo del detenido realizó un brusco cambio de sentido en un lugar no habilitado, impactando contra la moto. El artista, que llevaba un casco tipo Jet, salió despedido y sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caer sobre el asfalto.

Testigos presenciales relataron que el conductor no prestó ningún auxilio y abandonó la escena a toda prisa. Varios jóvenes que circulaban en patinete fotografiaron la matrícula del coche y la entregaron a la Policía Local, lo que permitió localizar al sospechoso horas después en su domicilio. En el momento de la detención, presentaba síntomas evidentes de haber consumido alcohol y duplicó la tasa máxima permitida en la prueba de alcoholemia.

Recuperación

Anglada fue trasladado de urgencia en una UVI móvil al hospital de Son Espases, donde permanece ingresado y este martes pasó a planta tras permanecer dos semanas en la UCI. Su estado sigue siendo grave, pero se ha descartado riesgo vital. El cantante había participado días antes en los actos sociales de la Copa del Rey de Vela MAPFRE celebrada en Palma.

Después de ser intervenido y permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Son Espases, Jaime Anglada ha experimentado una sustancial mejoría. De hecho esta semana ha sido trasladado a planta, donde se recupera de las lesiones.