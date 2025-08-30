Investigación
La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
El cuerpo de la mujer de 72 años ha sido hallado semienterrado este sábado en la playa
La Policía Indonesia ha detenido a dos hombres por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz, más conocida por Mati, la mujer de 72 afincada en Palma desaparecida hace casi dos meses en la isla de Lombok. El cuerpo de la víctima ha sido hallado en la playa semienterrado. A partir de este momento, las pesquisas policiales se han agilizado y se han materializado con la detención de estos supuestos implicados en haber acabado con su vida. Los investigadores aseguran que los dos arrestados por homicidio premeditado y robo con violencia habrían confesado haber acabado con la vida de Mati. según informa EFE.
La familia de Mati Muñoz centra sus sospechas en la supuesta complicidad del hotel donde se alojaba Mati, el Bumi Aditya de Lombok. Estas las sustentan en las diversas versiones contradictorias que han ido aportando para justificar la ausencia de la mujer. Pese a que ella había pagado su estancia por adelantado, buena parte de sus pertenencias las encontraron tiradas en la basura del establecimiento hotelero. Ante la inquietud de la familia de Mati por conocer su paradero, desde el hotel les mandaron una captura de pantalla con estas palabras que no se correspondían al dominio del inglés que tenía la víctima.
