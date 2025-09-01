Sucesos
La Policía encuentra un cadáver calcinado en un canal soterrado junto a Palmete
Los efectivos de la Unidad de Subsuelo han localizado este lunes un cuerpo carbonizado en un camino rural tras la llamada de un confidente que avisó a las autoridades el pasado domingo
La Policía Nacional ha hallado este lunes un cadáver calcinado en un camino rural situado entre la barriada de Palmete y el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, varios agentes movilizados hasta este punto han encontrado un cuerpo de una persona totalmente carbonizado. Asimismo, el juez se ha trasladado este mediodía hasta allí para proceder al levantamiento, sin que de momento haya trascendido la identidad del fallecido.
Según detallan fuentes policiales, la Guardia Civil recibió este domingo por la noche la llamada de un confidente que advertía de la presencia de un cadáver calcinado en el Camino del Chorrillo, un punto situado entre la barriada sevillana de Palmete y el término de Alcalá de Guadaíra. La Benemérita pasó la alerta a la Policía Nacional, que montó un puesto fijo la pasada madrugada en el punto indicado.
Las labores de búsqueda llevadas a cabo la pasada noche resultaron infructuosas, por lo que tuvieron que continuar durante esta mañana. Así, horas después de que se retomaran estas tareas, los efectivos de la Unidad de Subsuelo localizaron el cuerpo carbonizado en un canal de agua soterrado, según apuntan estas mismas voces.
El hallazgo se ha producido este mismo lunes por la mañana, por lo que la investigación del caso aún está por desarrollar. Las primeras hipótesis policiales apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque este extremo se debe confirmar conforme avancen las pesquisas a lo largo de las próximas horas.
