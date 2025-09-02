Denuncian a una conductora con una multa de 200 euros en Madrid tras encontrarse en Sevilla

Facua Sevilla ha anulado una multa de tráfico de 200 euros impuesta por la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid a una conductora por "circular indebidamente" por zonas bajas de emisiones de la capital en un día en el que tanto ella como su vehículo se encontraban en Sevilla.

Según ha informado la asociación en una nota, la vecina, residente en Alcalá de Guadaíra, recibió el pasado mes de marzo en su domicilio una carta postal que "ya de primeras le llamó la atención", pues provenía del Ayuntamiento de Madrid.

La notificación correspondía a una infracción grave por "no respetar las restricciones de circulación derivadas de la zona de bajas emisiones de especial protección en Plaza Elíptica".

La supuesta infracción había tenido lugar el 7 de diciembre de 2024 a las 20.48 horas, pero, aunque tanto sus datos personales como los de su vehículo eran correctos, la vecina se encontraba en Sevilla en la fecha indicada, según ha explicado Facua.

Asimismo, la notificación no venía acompañada de ninguna fotografía ni prueba que acreditase que el vehículo había circulado por dicha plaza madrileña en el día y la hora indicada.

La ciudadana, socia de Facua Sevilla, contactó entonces con la asociación, momento en el que el equipo jurídico de la misma preparó un escrito de alegaciones para ser presentado ante el organismo del Ayuntamiento de Madrid.

En palabras de la asociación, "era obvio que se trataba de un error, al ser imposible que hubiese cometido la infracción de tráfico que le habían inculpado".

La denunciada se encontraba en Sevilla y tenía imágenes en su móvil que lo ratificaban

Junto a las alegaciones, se presentó una serie de fotografías que la vecina había tomado con su móvil el 7 de diciembre, en las que aparecía junto a su familia en varias localizaciones emblemáticas de Sevilla, como Las Setas o La Giralda.

Los metadatos de los archivos con las imágenes pusieron demostraron que habían sido realizadas ese día, por lo que "suponían pruebas más que evidentes de que no había podido estar ese día con su coche en Madrid".

La respuesta del Consistorio madrileño llegó el pasado mes de junio a través de una nueva notificación firmada por el Jefe del Servicio de Instrucción de Multas de Circulación, en la que se le informaba del sobreseimiento y archivo del expediente sancionador, quedando de este modo anulada la multa.