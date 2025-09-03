Fallece Javier Núñez Ceballos, periodista de RNE Andalucía, a los 56 años

Triste noticia para el mundo del periodismo. El redactor Javier Núñez, redactor de RNE Andalucía, ha fallecido este miércoles a los 56 años. Sus restos mortales descansan en el tanatorio de la S30, sala 1. El responso tendrá lugar mañana jueves, 4 de septiembre, a las 12.15 horas en la capilla del citado tanatorio.

Sobre Javier Núñez

Javier Núñez Ceballos pertenecía a la Corporación RTVE desde 1989. Era periodista y licenciado en Sociología por la UNED. Su trayectoria profesional se inició en RNE Ceuta, donde trabajó durante 13 años; en 2002 se trasladó a RNE Gijón, donde ocupó la Jefatura de Informativos y Programas durante dos años. En 2005 fue nombrado delegado de RNE en la Línea de la Concepción (Cádiz) y, en 2008, Adjunto al director de RNE en Andalucía. Desde finales de 2012 fue editor de RTVE en Andalucía, Centro Territorial que dirigió en funciones desde febrero de ese año hasta mayo de 2016, cuando fue nombrado nuevo responsable al frente de la Dirección de RTVE en Andalucía, cargo que ocupó hasta 2018. En la actualidad, era redactor de RNE Andalucía.

Desde El Correo de Andalucía nos sumamos en el pésame a su mujer e hijos, así como a familiares, amigos y compañeros del ente público. Descanse en paz.