Cae un helicóptero al pantano de Castellar mientras realizaba una extracción de agua

Un helicóptero de mantenimiento de la empresa RTS ha sufrido un accidente este viernes por la mañana mientras realizaba maniobras para extraer agua del pantano de Guadarranque en Castellar de la Frontera (Cádiz). Sus dos ocupantes han podido salir por su propio pie y se encuentran ilesos.

Según ha informado la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, en un audio remitido a los medios, "normalmente se hacen vuelos de mantenimiento y en uno de ellos el helicóptero se ha precipitado al pantano".

Sus dos ocupantes están ilesos y se está a la espera de que la empresa RTS, contratada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, acuda a la zona para retirar el helicóptero accidentado del pantano.