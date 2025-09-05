Sucesos
Cae un helicóptero al pantano de Castellar mientras realizaba una extracción de agua
EP
Un helicóptero de mantenimiento de la empresa RTS ha sufrido un accidente este viernes por la mañana mientras realizaba maniobras para extraer agua del pantano de Guadarranque en Castellar de la Frontera (Cádiz). Sus dos ocupantes han podido salir por su propio pie y se encuentran ilesos.
Según ha informado la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, en un audio remitido a los medios, "normalmente se hacen vuelos de mantenimiento y en uno de ellos el helicóptero se ha precipitado al pantano".
Sus dos ocupantes están ilesos y se está a la espera de que la empresa RTS, contratada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, acuda a la zona para retirar el helicóptero accidentado del pantano.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El sistema de la dependencia se vuelve a revisar en Andalucía para reducir la espera a los menores y a los casos más graves
- La oposición fuerza a Moreno a votar contra la quita de deuda en el Parlamento andaluz
- El mirador de Torre Sevilla abre gratis para los sevillanos: días y horarios
- Muere una niña de 11 años tras precipitarse desde la terraza de un piso en Sevilla
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
- Moreno da otro portazo a la quita de deuda y anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 4 de septiembre de 2025
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir