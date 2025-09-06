Rescate nocturno de un kitesurfista tras quedar atrapado en el agua en Tarifa

Un kitesurfista ha sido rescatado este viernes en la zona de Valdevaqueros, en Tarifa, tras no poder salir del agua, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El 112 recibió el aviso de un testigo sobre las 21:15 horas de este viernes, alertando de que un varón que estaba practicando kitesurf, se encontraba atrapado en el agua por la zona de Valdevaqueros, en la costa de Tarifa. Por ello, la sala coordinadora movilizó a los servicios de Cruz Roja, Policía local, Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Por su parte, Salvamento ha detallado que, para llevar a cabo el rescate, los controles marítimos enviaron un helicóptero Helimer 220 y la salvamar Arcturus. Sobre las 22:17 horas de la noche, los efectivos movilizados consiguieron localizar al kitesurfista, quien se encontraba "en buen estado de salud". Acto seguido, el hombre fue trasladado hasta el Puerto de Tarifa alrededor de las 22:50 horas.

Durante la noche de este viernes y también este sábado sopla un fuerte viento de levante en la zona de Tarifa, lo que ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología tenga que activar el aviso amarillo por viento en el Estrecho de Gibraltar.

Además, en las zonas costeras del litoral y de El Estrecho se mantendrá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros desde las 20:00 horas hasta las 14:00 horas del día domingo, debido a rachas de levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro, en las proximidades del cabo de Trafalgar.