Susto en las Fiestas de Valladolid: sale ardiendo la carpa de la Casa de Andalucía

Los Bomberos de Valladolid han movilizado dos dotaciones para intervenir en un incendio originado en la carpa de la Casa de Andalucía durante la Feria del Folklore y Gastronomía de la capital vallisoletana. Al parecer, una freidora ha siso el origen del fuego, aunque el suceso se ha saldado sin daños personales, según ha informado el Ayuntamiento.

El centro de emergencias ha recibido desde las 14.22 horas de este sábado más de diez llamadas que avisaban del fuego, si bien por el momento no hay heridos y se ha dado aviso del incidente a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía.

El incendio se ha originado en la cocina de la carpa y tras el suceso, ha informado el Consistorio, se ha acotado el espacio para garantizar la seguridad. El resto de casas regionales han seguido trabajando con normalidad y el recinto J. Luis Bellido sigue abierto al público.

Las Fiestas de Valladolid son uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad y congregan a un gran número de visitantes, tanto locales como foráneos, en su recinto ferial que se extiende por más de 10.000 metros cuadrados.

La Casa de Andalucía participa en esta feria, en el espacio acotado para las casas regionales. La misión de esta asociación sin ánimo de lucro es la de difundir y potenciar la cultura andaluza entre la ciudadanía vallisoletana, además de ser "punto de encuentro entre todas las personas interesadas en conocer nuestro bagaje histórico, folclore y carácter", reza en su página web.