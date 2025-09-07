Muere un joven de 27 años mientras se bañaba en la playa artificial en Arcos de la Frontera

Un hombre de 27 años ha fallecido este domingo, mientras se bañaba en la playa artificial de un lago en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono de emergencias ha precisado que han sido varios los testigos que han llamado al 112, sobre las 12:10 horas, alertando de que un joven se había metido en el agua del lago, cerca del club Náutico y de la avenida Príncipe de España, y que lo habían perdido de vista. La sala coordinadora dio el aviso a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Policía Local y a los Bomberos.

La Guardia Civil ha indicado que habían sacado al hombre del lago y que se le estaban practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Fuentes policiales han confirmado más tarde que el varón había fallecido.