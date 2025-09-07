Accidente de tráfico
Vuelca un autobús en Barcelona con 70 pasajeros a bordo dejando varios heridos
El vehículo transportaba a personas de nacionalidad francesa
Redacción
Barcelona
Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, con 70 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas.
Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat ,catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El vehículo transportaba a unas setenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
- Casi 100 bomberos forestales del Infoca demandan a la Junta y reclaman más de dos millones de euros
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
- Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 6 de septiembre de 2025
- Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco 'a reventar' por 14 euros: 'Y te hacen la carne al momento
- Las últimas jarras de rebujito del año: estas son las fechas de las ferias de la provincia de Sevilla
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto