Tráfico
Corte total de la A-49 por un accidente en Bollullos Par del Condado
La DGT ha activado un desvío por una vía de servicio
Un accidente en la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado, está provocando retenciones kilométricas en dirección a Sevilla durante la mañana de este lunes. El siniestro ha provocado el corte total de los carriles en dirección a la capital hispalense desde Huelva.
Concretamente, poco antes del kilómetro 50 de la autovía en dirección a Sevilla, arranca el atasco que se extiende, por el momento, hasta Villarrasa, en la provincia de Huelva. Según ha informado la Dirección General de Tráfico en su mapa de estado de carreteras, hay un desvío activado por una vía de servicio de de la carretera A-49, a la altura de Bollullos, desde el km 49.7 al km 47.4 hacia Sevilla.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco 'a reventar' por 14 euros: 'Y te hacen la carne al momento
- Cinco exposiciones gratis con las que evitar el calor este domingo en Sevilla
- Abierto el plazo para solicitar 6.200 plazas de FP en Andalucía
- Detienen en Sevilla a los presuntos autores del doble asesinato de Carmona