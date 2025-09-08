Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Corte total de la A-49 por un accidente en Bollullos Par del Condado

La DGT ha activado un desvío por una vía de servicio

Retenciones por un accidente en la A-49 a la altura de Bollullos Par del Condado

Retenciones por un accidente en la A-49 a la altura de Bollullos Par del Condado / DGT

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un accidente en la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado, está provocando retenciones kilométricas en dirección a Sevilla durante la mañana de este lunes. El siniestro ha provocado el corte total de los carriles en dirección a la capital hispalense desde Huelva.

Concretamente, poco antes del kilómetro 50 de la autovía en dirección a Sevilla, arranca el atasco que se extiende, por el momento, hasta Villarrasa, en la provincia de Huelva. Según ha informado la Dirección General de Tráfico en su mapa de estado de carreteras, hay un desvío activado por una vía de servicio de de la carretera A-49, a la altura de Bollullos, desde el km 49.7 al km 47.4 hacia Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents