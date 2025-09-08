Corte total de la A-49 por un accidente en Bollullos Par del Condado

Un accidente en la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado, está provocando retenciones kilométricas en dirección a Sevilla durante la mañana de este lunes. El siniestro ha provocado el corte total de los carriles en dirección a la capital hispalense desde Huelva.

Concretamente, poco antes del kilómetro 50 de la autovía en dirección a Sevilla, arranca el atasco que se extiende, por el momento, hasta Villarrasa, en la provincia de Huelva. Según ha informado la Dirección General de Tráfico en su mapa de estado de carreteras, hay un desvío activado por una vía de servicio de de la carretera A-49, a la altura de Bollullos, desde el km 49.7 al km 47.4 hacia Sevilla.