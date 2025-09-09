Guerra en Oriente Próximo
Este lunes por la noche
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Barcelona
Habría fallecido después de una agresión, aunque aún no se han aclarado las circunstancias exactas
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.
Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.
[Habrá ampliación]
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- Día grande de la Divina Pastora de Cantillana: horario, recorrido de la procesión y dónde ver por televisión
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
- Detienen en Sevilla a los presuntos autores del doble asesinato de Carmona
- Mercedes, una vecina de Sanlúcar de 47 años y con una hija: la primera víctima por violencia de género en Sevilla este 2025