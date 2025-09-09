El pasado 28 de agosto, un hombre accedió a la vivienda de una mujer en Puerto Serrano (Cádiz). Se dio la llamada de alerta a la Guardia Civil al desconocer sus intenciones. Los agentes se personaron en el lugar y encontraron a un varón joven con un aspecto deplorable. Contó que su apariencia se debía a que había sido secuestrado y torturado por algunos vecinos de la localidad, que solo quería que le acompañasen a su casa. No relató quiénes ni el porqué.

Al conocer todos estos hechos, los agentes del Instituto Armado comenzaron una operación para detener a los integrantes de esta organización criminal. A la operación se le denominó Trepamuros y participaron agentes del Equipo de Policía Judicial de Arcos de la Frontera y ha contado con el apoyo en su explotación con el GRS-2, Compañía de Villamartín, Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico y Equipo Pegaso.

Desde el pasado 4 de septiembre se han realizado distintos registros en la localidad y se ha detenido a ocho personas de la organización, quedando solo un miembro en paradero desconocido. Tras pasar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera, seis de ellas se encuentran en prisión provisional y dos están en libertad al tener bajo su cargo a menores de muy corta edad. Se les imputan delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.