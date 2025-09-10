Una escopeta escondida en el Guadalquivir: la Guardia Civil encuentra el arma del doble crimen de Carmona

Una escopeta. Esa fue el arma que supuestamente utilizaron los autores del doble crimen de Carmona, que tuvo lugar en la Urbanización de Los Nietos el pasado sábado. Después de una intensa búsqueda, la Guardia Civil ha conseguido recuperarla del sitio donde al parecer los presuntos agresores, según explican desde la Benemérita, se deshicieron de ella: el río Guadalquivir.

Tras la detención de los dos supuestos homicidas, realizada solo un día después del suceso en el barrio sevillano del Polígono San Pablo, "la Guardia Civil continuó con la investigación, centrando gran parte de los esfuerzos en localizar el arma del crimen, considerada una pieza clave para el total esclarecimiento de los hechos", apuntan desde el Instituto Armado.

"Los investigadores, después de intensas labores de análisis y recopilación de indicios, consiguieron ubicar el lugar donde al parecer los implicados se habían deshecho del arma: el Guadalquivir", detallan desde la Benemérita. "Esto motivó la activación este martes de un dispositivo específico en la zona compuesto por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), guía canino del Servicio Cinológico especializado en búsqueda de armas, patrullas de Seguridad Ciudadana y los propios investigadores de la UOPJ de Homicidios".

Según señalan fuentes cercanas al caso, "la búsqueda resultó especialmente compleja, ampliando de forma considerable el radio de rastreo". El motivo principal, la posibilidad de que "las corrientes hubieran podido desplazar el arma" a otro punto distinto, alejado del lugar en el que fue arrojada al río. "No obstante, finalmente la supuesta arma usada en el crimen fue finalmente localizada por agentes del GEAS".

Esta escopeta intervenida, según informan desde la Guardia Civil, ha quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carmona, que instruye la causa de este crimen, en el que murieron dos hombres de 54 y 65 años. Un hallazgo, el de la supuesta arma con la que se cometió, que puede resultar esencial para esclarecer el caso.