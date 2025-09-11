Corte total de la N-433 en Higuera de la Sierra por el incendio de un camión

El incendio de un camión mantiene cortada en ambos sentidos desde primera hora de este jueves 11 de septiembre la carretera N-433 en el entorno de la localidad onubense de Higuera de la Sierra.

Según informa la Dirección General de Tráfico en su página web, consultada por Europa Press, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 73 de la N-433 y se han habilitado desvíos alternativos por la A-479 y la A-461.

La DGT pide a los conductores seguir las indicaciones de los operativos que se encuentran actuando en el lugar desde las 06:30 horas.