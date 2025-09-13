Desaparecen dos menores de un centro de acogida de Alcalá de Guadaíra: "Son varios días ya, estamos desesperados"

Víctor Manuel y otra compañera salieron el miércoles por la noche de la casa de acogida en la que viven. Desde entonces, nada se sabe de estos menores. La última vez que los vieron fue allí, en el centro Villa Elvira, situado en Alcalá de Guadaíra y dependiente de la Asociación Paz y Bien. Esta entidad interpuso una denuncia de desaparición ante la Policía Nacional, aunque de momento se desconocen sus paraderos.

"Mi sobrino es un niño, tiene 14 años, y solo lleva unos meses en esta casa de acogida. Además no conoce el entorno: nosotros somos de Écija y el centro está en Alcalá", cuenta a este periódico el tío de Víctor Manuel, Óscar Martín. "Hay mucha intranquilidad en la familia, porque no sabemos siquiera quién es la otra chiquilla para poder contactar con sus padres por si ellos sí saben algo de ella".

Según el testimonio de Martín, el miércoles por la noche la asociación llamó a su hermano -y padre del menor- para avisarle de que Víctor Manuel "se había escapado". "Llamé más tarde a la casa de acogida y me comentaron que lo habían denunciado y que se había actuado siguiendo el protocolo", afirma este astigitano. A preguntas de El Correo de Andalucía, desde Paz y Bien han preferido no contestar ni valorar lo sucedido.

"Ya aparecerán y volverán"

Esto es supuestamente lo que le han transmitido las autoridades a la familia de Víctor Manuel. "La Policía Nacional ha activado una alerta a todos los municipios colindantes, según nos han informado. También nos dicen que no nos preocupemos, que ya aparecerán y volverán, pero ¿qué pasaría si fueran sus hijos?", se pregunta el tío del adolescente desaparecido.

"Mi sobrino no tiene dinero ni móvil, está totalmente incomunicado", señala Óscar Martín. "Son ya varios días que no sabemos nada de él, y estamos hablando de un niño de 14 años. No sabemos dónde acudir ni qué hacer, estamos desesperados".