Sucesos
El tranvía de Sevilla suspende su circulación tras la muerte de un hombre en mitad de la vía
Un varón de unos 90 años ha fallecido después de sufrir un desvanecimiento a la altura del apeadero de San Bernardo, por lo que el metrocentro ha tenido que paralizar su recorrido en ambos sentidos
El tranvía de Sevilla ha quedado suspendido este sábado por la mañana tras la muerte de un hombre en plena vía. Según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112, el fallecido es un varón de unos 90 años, que ha sufrido un desvanecimiento sobre las 10:40 justo en el punto por donde circula el metrocentro, a la altura del apeadero de San Bernardo.
Hasta el lugar donde se ha producido el suceso se trasladaron efectivos sanitarios y de la Policía Nacional movilizados por el Servicio de Emergencias 112, que recibió una llamada de alerta a las 10:40 de este sábado. Una vez en la zona indicada, se certificó el fallecimiento de este hombre de avanzada edad, tal como señalan fuentes de este organismo.
El punto en el que ha tenido lugar la muerte, en plenas vías del metrocentro, ha provocado la suspensión provisional del tranvía. Una cancelación de la circulación que afecta "en ambos sentidos", según aclaran desde el Ayuntamiento de Sevilla, que informan de que se restablecerán las líneas cuando acaben los trabajos de los profesionales desplegados en el lugar.
